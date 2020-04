Burkhard will der Liebe keine zweite Chance geben! Eigentlich standen für den Bauer sucht Frau-Single alle Zeichen auf Happy End: Die Chemie mit Bewerberin Tanja stimmte auf Anhieb. Doch das Glück sollte nur von kurzer Dauer sein. Tanja trennte sich von Burkhard, weil er sie angeblich nach einem schweren Autounfall ihrer Tochter zu wenig unterstützt. Jetzt meldet sich der Landwirt erstmals selbst zu Wort und stellt klar: Ein romantisches Comeback ist für ihn ausgeschlossen!

"Es ist sehr viel passiert zwischen Tanja und mir und ich schlafe sehr schlecht", erklärt der Pferdewirt im Special Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?. Er versuche sich mit Arbeit abzulenken, denn die Trennung von Tanja habe ihn ziemlich fertiggemacht. Dass sie so schnell das Handtuch geworfen hat, belaste ihn sehr. Auch den Grund könne der 45-Jährige nur schwer nachvollziehen: "Ich habe nicht gleich Zeit, zu ihr zu fahren. Ich muss 365 Tage im Jahr arbeiten und es ist nicht leicht, mal eben so jemanden für die Pferde zu finden." Es tue ihm sehr leid, dass er während der schwierigen Phase nicht bei ihr sein konnte. "Ich habe mich auch schon bemührt, dass ich zu ihr komme. In 14 Tagen hätte ich hingekonnt. Aber da wollte sie nicht mehr."

Seit dem Beziehungsende haben sich die beiden nicht mehr gesehen. Auch eine persönliche Aussprache blieb auf der Strecke. Inzwischen sei der Kontakt komplett abgebrochen: "Weil es jedes Mal wieder Streit gab, weil ich keine Zeit für sie hatte, als das mit ihrer Tochter war." Ein Comeback mit der Hobby-Reiterin kommt daher nicht infrage. "Ich habe mit Tanja abgeschlossen, weil es nicht geht. Das Kapitel ist vorbei. Weil es mir gesundheitlich nach der Trennung nicht gut geht. Irgendwann muss man sagen, es ist vorbei." Andernfalls laufe es einen Monat wieder gut und dann gehe der Stress wieder von vorne los.

TVNOW "Bauer sucht Frau"-Burkhard und Tanja

TVNOW / Guido Engels Burkhard, Pferdehof-Besitzer und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Andreas Friese Burkhard und Tanja beim "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen 2019



