Sie haben es nicht eilig! Hailey (23) und Justin Bieber (26) könnten nicht glücklicher sein. Seit fast zwei Jahren sind die beiden nun schon verheiratet und verbringen aufgrund der derzeitigen Lage ziemlich viel Zeit miteinander. Im Netz zeigt sich das Paar aktuell verliebter denn je – könnte da nicht jetzt ein Mini-Bieber das Liebesglück der beiden krönen? Noch nicht: Hailey sprach jetzt offen darüber, dass das Pärchen verhütet!

In einem Interview mit der britischen Ausgabe der Glamour plauderte die 23-Jährige ganz ungeniert aus ihrem Liebesleben. Mit Kindern haben es das Model und der Sänger wohl nicht so eilig. "Im Moment nehme ich eine Antibaby-Pille, die meine Periode unterdrückt", gab Hailey offen zu. Mehr wollte die Beauty aber nicht preisgeben. Fans müssen sich also noch etwas mit Nachwuchs im Hause Bieber gedulden.

In einem früheren Interview mit Zane Lowe (46) für Apple Music wurde Justin aber schon etwas konkreter. "Wir werden Kinder zu gegebener Zeit bekommen. Ich möchte erst auf Tour gehen, es genießen, verheiratet zu sein, ein bisschen zu zweit reisen und unsere Beziehung noch etwas festigen", hatte der 26-Jährige offenbart.

Instagram / justinbieber Hailey Bieber, Model

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber

APEX / MEGA Justin Bieber im Februar 2020



