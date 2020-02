Steht bei Justin Bieber (25) und seiner Frau Hailey (23) bald Nachwuchs an? Der Popstar und die Laufstegschönheit sind knapp ein halbes Jahr nach ihrer Traumhochzeit in South Carolina verliebter denn je. Erst vor Kurzem verriet der Popstar, dass die zwei kaum aus dem gemeinsamen Ehebett kommen! Und auch auf der neuen Platte des 25-Jährigen finden sich einige Hinweise, die darauf schließen lassen, dass Justin bald Papa werden möchte: Jetzt gab er preis, dass er und Hailey den Zeitpunkt für Kinder ziemlich genau festgelegt haben!

Wann der gebürtige Kanadier und seine Liebste Eltern werden, sei bereits geklärt, wie Justin im Interview mit Zane Lowe (46) für Apple Music ausplauderte: "Wir werden Kinder zu gegebener Zeit bekommen. Ich möchte erst auf Tour gehen, es genießen, verheiratet zu sein, ein bisschen zu zweit reisen und unsere Beziehung noch etwas festigen." Besagte Tournee zu seinem aktuellen Album beginnt schon im kommenden Mai und endet nach jetzigem Stand Ende September. Falls die "Changes"-Konzertreihe doch noch weltweit stattfinden sollte, könnte es in diesem Jahr mit dem Kindersegen für die beiden eng aussehen.

Zumindest zeigte sich Biebs aber überzeugt davon, dass Hailey die Mutter seiner Kinder werden wird: "Ich habe sie auf einem Event gesehen. Ich habe sie mit einem Baby gesehen und etwas hat einfach Klick gemacht. Es war so: 'Wow, sie ist die Eine!'", erinnerte sich Justin an einen besonderen Augenblick in ihrer Beziehung im selben Interview zurück.

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber im Februar 2020

Anzeige

Backgrid / ActionPress Hailey und Justin Bieber in Miami im November 2019

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de