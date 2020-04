Jeezy (42) widmete seiner Verlobten Jeannie Mai (41) rührende Worte! Im August vergangenes Jahr hat das Paar seine Liebe offiziell gemacht. Seitdem können die beiden anscheinend kaum noch die Finger voneinander lassen. Im März gaben der US-Rapper und die TV-Bekanntheit eine weitere erfreuliche Neuigkeit bekannt: Sie haben sich verlobt. In der Moderatorin an seiner Seite hat der Musiker wohl die große Liebe gefunden. Im Netz überraschte er seine Liebste jetzt mit einer süßen Liebeserklärung!

"Ich würde sagen, ein ganzes Leben, aber das ist nicht lange genug. Für die Unendlichkeit", schrieb Jeezy inklusive schwarzem Herz-Emoji unter seinen Beitrag via Instagram. Das Bild zeigt den "Put On"-Interpretin Arm in Arm mit seiner Partnerin. Dabei kann es der 42-Jährige wohl kaum noch abwarten, die dunkelhaarige Schönheit endlich seine Frau nennen zu dürfen. Aufgrund der aktuellen Situation genießt das Couple aber ohnehin die traute Zweisamkeit isoliert in den eigenen vier Wänden.

Dort stellte Jeezy seiner Jeannie auch die Frage aller Fragen – dabei hatte er ursprünglich einen ganz anderen Plan ausgeheckt: "Jeannie und Jeezy hatten für April einen Vietnam-Urlaub geplant", verriet der Pressesprecher der Beauty gegenüber People. Dort hatte der Künstler seine Freundin mit dem Antrag eigentlich überraschen wollen.

