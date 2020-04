Orlando Bloom (43) berichtet von einem heftigen Unfall, den er vor über zwei Jahrzehnten hatte! Momentan steht der Fluch der Karibik-Star wegen sehr erfreulicher Nachrichten im Rampenlicht: Er und die Sängerin Katy Perry (35) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In der Vergangenheit musste der Schauspieler allerdings schon um sein Leben bangen, wie er jetzt im Netz verriet: Mit 20 Jahren sei er aus einem Fenster gestürzt und habe dabei viele Knochenbrüche erlitten!

"Der britische Gesundheitsdienst NHS rettete mir das Leben, als ich mit 20 Jahren aus einem Fenster im dritten Stock gefallen war und mir den Rücken gebrochen hatte", offenbarte der Filmheld, der gebürtig aus dem englischen Canterbury stammt, am Sonntag in einem Post auf Instagram. Mittlerweile wohnt der 43-Jährige seit vielen Jahren in den USA, das staatliche Gesundheitssystem in seinem Heimatland vermisse er jedoch mit am meisten – und dankte dem NHS auf Social Media.

In einem Men's Health-Interview hatte Orlando schon einmal Einzelheiten zu diesem Vorfall verraten. Obwohl die behandelnden Ärzte dem baldigen Vater damals nicht garantieren konnten, dass er nach dem Fenstersturz jemals wieder laufen könne, erholte er sich sehr schnell: Nur 18 Monate nach dem Unfall stand er auf dem Set von Der Herr der Ringe. "Ich arbeite ständig an meinem Rücken. Es ist und bleibt eine heftige Erinnerung", gab er damals über sein regelmäßiges Training zu verstehen.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Getty Images Orlando Bloom im August 2019

Getty Images Orlando Bloom bei der Premiere von "Der Herr der Ringe – Die zwei Türme" im Dezember 2002



