Süßer hätte ihr Feiertagsgruß wohl kaum ausfallen können! Dass Katy Perry (35) ihren immer weiter wachsenden Babybauch besonders gern in Szene setzt, dürften ihre Fans mittlerweile bemerkt haben. Egal ob in einer XXL-Blumen-Robe oder gar einem schlichten Kleid – ihre gewölbte Silhouette stellt die Verlobte von Orlando Bloom (43) aktuell mit Vorliebe zur Schau. Am Ostersonntag entzückte sie nun mit einem Look, der an Niedlichkeit kaum zu übertrumpfen war!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Katys nun ein Selfie, das die werdende Mutter in einem hervorragend zu den Feiertagen passenden Ganzkörperkostüm zeigt. Die US-Amerikanerin strahlte als schneeweißer Hase, wobei ihre Körpermitte mit dem rosafarbenen Akzent noch mehr hervorgehoben wurde. Obwohl sie mit dem Beitrag eigentlich auf ihren American Idol-Livestream aufmerksam machen wollte, gebührte der Löwenanteil der Rückmeldungen fast ausschließlich ihrem Aufzug.

Selbst der offizielle Instagram-Account der Show postete: "Wir können es kaum erwarten", wobei der Kommentar vor Häschen-Emojis und Herzen nur so strotzte. "Hase", schrieb auch Musiker Charlie Puth (28). Unzählige Fans waren von diesem Outfit ebenfalls hin und weg.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Instagram / katyperry Katy Perry, Musikerin

Instagram / katyperry Katy Perry im März 2020



