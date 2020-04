Jenny Frankhauser (27) sportelt wie ihre Halbschwester! In den vergangenen Tagen hat die Dschungelcamp-Gewinnerin von 2018 bereits die ein oder andere Sport-Session hinter sich. So zeigte sie sich beispielsweise ganz in Pink beim Turnen im Garten. Auch jetzt nutzt die Blondine wieder das gute Wetter und zeigt im Grünen, wie gelenkig sie eigentlich ist. Hat sie sich dabei etwa Rat von Familienmitglied Daniela Katzenberger (33) geholt?

"Hier eine tolle Yoga-Übung. Kinderleicht", schreibt die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal zu einer Bilderreihe, die sie beim Training zeigt. In hautengen, blauen Leggings und dem passenden Sport-BH wirft sie sich in spektakuläre Posen. Auch ihre Halbschwester hat sich vor einiger Zeit bei ganz ähnlichen Übungen ablichten lassen. Ihr Workout am Pool beinhaltete damals dieselben, anstrengenden Balance-Moves. Dass die ganze Sache letztlich auch gar nicht so "kinderleicht" war, gibt Jenny in ihrem Post dann aber doch noch zu: In einem zugehörigen Clip zeigt, sie: Der Weg zur Endpose war mehr als holprig.

Ob sich das TV-Sternchen wirklich von dem Goodbye Deutschland-Star beeinflussen lassen hat, verrät sie in dem Beitrag nicht. Gut möglich aber, dass sich die Geschwister bei einem Plausch ausgetauscht haben. Wie ein erster Trailer zu Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca zeigt, treffen die einstigen Streithähne in einer neuen Folge wieder aufeinander.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin

Instagram / jenny_frankhauser TV-Star Jenny Frankhauser

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Mai 2019 auf Mallorca



