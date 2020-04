Es gibt ein Wiedersehen mit dem Engel! Wegen mehrerer Viruserkrankungen im Team musste The Masked Singer zwei Wochen lang pausieren. Doch heute Abend geht es endlich wieder weiter! Wie schon in den ersten Shows bekommen Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (46) auch diesmal wieder prominente Unterstützung beim Raten. Nach Carolin Kebekus (39), Elton (49) und Luke Mockridge (31) nimmt heute ein ganz besonderer Gast am Jurypult Platz: Bülent Ceylan (44)!

Im vergangenen Jahr noch hatte sich der Comedian selbst in einem der Kostüme versteckt und schaffte es als rockiger Engel auf Platz drei. Über seine Rückkehr zu "The Masked Singer" könnte Bülent kaum glücklicher sein. "Für mich ist es total spannend, alles mal von der anderen Seite zu sehen und vor allem mitzuraten", erzählte er seinen Fans ganz aufgeregt in einem Instagram-Clip.

Die vergangenen Shows scheint der 44-Jährige aufmerksam verfolgt zu haben. Denn er habe schon eine Vermutung, welcher Star sich in der ein oder anderen Verkleidung verstecken könnte. "Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass der Drachen Gregor Meyle ist", ließ Bülent die User an seine Überlegungen teilhaben.

Christoph Hardt / Future Image Bülent Ceylan und Matthias Opdenhövel im "The Masked Singer"-Finale

Getty Images Comedian Bülent Ceylan

Getty Images "The Masked Singer"-Engel



