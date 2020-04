Steht demnächst wieder Nachwuchs im Kardashian-Universum an? Zuletzt bereicherte Psalm West, der Sohn von Kim (39) und Gatte Kanye (42), die Reality-Familie. Jetzt, gut elf Monate später, könnte die Älteste im Schwestern-Bunde schwanger sein: Erwartet Kourtney (40) etwa Kind Nummer vier? Offiziell ist die dreifache Mutter nicht in festen Händen. Fans sind sich trotzdem ziemlich sicher, dass diese drei Indizien für ein weiteres Baby sprechen.

Das wohl stärkste Argument: Die Verflossene von Scott Disick (36) streitet im Netz eine mögliche Schwangerschaft nicht ab – im Gegenteil. Ein Follower kommentierte kürzlich eines ihrer Instagram-Fotos mit: "Du bist schwanger!" Die Reaktion der 40-Jährigen: "Dein Wort in Gottes Ohr." Hinweis Nummer zwei: In der aktuellen Keeping up with the Kardashians-Folge dreht sich alles ums Eltern-Dasein. Außerdem zeigt eine Szene Kourtney und Kim in einer handfesten Auseinandersetzung. Die Community ist fest davon überzeugt: Die Schwestern streiten hier ganz bestimmt über das Thema Kindererziehung.

Das dritte Anzeichen, das auf eine Schwangerschaft hindeuten könnte: Kourtney hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie ein viertes Mal Mama werden will. Bereits im Januar wurde die Unternehmerin von People auf die Baby-Gerüchte angesprochen. Das US-Magazin wollte wissen: Ist sie nun in anderen Umständen? Kourtneys kryptische Anwort: "Ich hoffe."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit Psalm West, März 2020

KISS/©2012 RAMEY PHOTO Kourtney Kardashian im Mai 2012

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-Star



