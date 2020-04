Christin Kaeber zeigt ihren aktuellen After-Baby-Body! Im vergangenen März wurde die Ex-Survivor-Kandidatin das erste Mal Mama: Ihr Töchterchen Nia erblickte das Licht der Welt! Seitdem hat die 27-Jährige alle Hände voll zu tun und widmet sich komplett ihrer Kleinen. Ihre Follower versorgt sie regelmäßig mit Updates aus ihrem Alltag. Nun enthüllte Christin, wie sie sich verändert hat und ob sie sich gefällt!

"Ich muss mich erst mal an meine neuen Kurven gewöhnen, vorher war ich ja eine komplette Bohnenstange", offenbarte die Netz-Beauty in ihrer Instagram-Story. Sie sei sich sicher: Besonders an Po und Oberschenkeln habe sie durch die Schwangerschaft zugenommen. Ihren neuen Hintern finde Christin gar nicht schlecht, nur den Bauch will sie wegtrainieren. Eine Diät wolle die Brünette aber erst mal nicht machen.

Ihren neuen Vorsatz setzt die Polizistin bereits fleißig um: "Ich habe vorgestern mit Leons das erste Mal Sport gemacht. Ich habe 35 Kniebeugen geschafft." Danach sei die frisch gebackene Mutter total erschöpft gewesen und habe sich kaum bewegen können. Jetzt ginge es ihr langsam wieder besser. Ihr Body-Update beendete Christin mit einem Nostalgie-Clip, der sie vor der Schwangerschaft zeigt.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im April 2020

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, "Survivor"-Teilnehmerin 2019

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Freund Leons und Baby Nia



