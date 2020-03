Vor Kurzem war es endlich so weit: Christin Kaeber und ihr Freund Leons haben ihren ersten Nachwuchs bekommen. Die gesamte Schwangerschaft hindurch hat die Survivor-Bekanntheit ihre Fans an ihrem wachsenden Bäuchlein teilhaben lassen – bis ihre kleine Tochter endlich das Licht der Welt erblickt hat. Jetzt teilte die Netz-Beauty ihrer Community mit einem emotionalen Post mit, wie sie die ersten zwei Wochen als Mutter erlebt hat.

Auf Instagram postete die Influencerin einen zuckersüßen Schnappschuss ihres Nachwuchses. Darauf liegt die Kleine auf dem Schoß ihrer Mutter, trägt einen weißen Strampler und ein Stirnband mit einer Schleife – und schläft seelenruhig. "Seit zwei Wochen dreht sich alles nur um dich und seit zwei Wochen wissen wir, was uns noch im Leben gefehlt hat", offenbart die Neu-Mama ihren Fans in dem emotionalen Statement. Mit den Hashtags #GlücklicheMutter und #Stolz schließt die Schwester von Liz Kaeber (27) den Post emotional ab. Ihre Community ist von dem Beitrag begeistert.

Doch bis zur Ankunft des Babys hat es lange gedauert. Christin und ihr Freund mussten sich in den vergangenen Wochen in Geduld üben: Etwa zwei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin wollte ihre Kleine immer noch nicht kommen. Am Ende musste die Geburt im Krankenhaus eingeleitet werden.

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / christinkaeber's profile picture christinkaeber Christin Kaeber mit Tochter Nia

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de