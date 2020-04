Ist Sophie Imelmann (23) etwa Esther Acebos Zwilling? Letztere dürfte den meisten aus der Serie Haus des Geldes bekannt sein. In ihrer Rolle als Mónica Gaztambide aka Stockholm verdrehte sie mit ihren blonden Locken gleich in der ersten Staffel dem Banditen Denver den Kopf. Ob auch die Köln 50667-Beauty Sophie diese Wirkung auf Männer hat? Immerhin soll sie Esther zum Verwechseln ähnlich sehen!

Viele Fans der Leonie-Teubert-Darstellerin finden, dass Sophie der Spanierin wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Unter "Köln 50667"-Clips auf YouTube kommentierte eine Anhängerin: "Wen erinnert Leonie auch voll an Stockholm aus 'Haus des Geldes'?" Ihrer Beobachtung stimmten nicht nur viele mit einem Like zu – eine Userin schrieb sogar: "Mega! Die sind wie Zwillinge!"

Obwohl offenbar viele bei Sophias Anblick gleich an Esther denken, erinnert sie einen ihrer Instagram Follower dagegen an eine US-amerikanische Filmikone: "Du bist so 'Dirty Dancing'! Erinnerst mich immer voll an die Hauptdarstellerin!" In dem 80er-Jahre-Streifen hatte Jennifer Grey (60) ebenfalls eine ähnlich wilde Lockenmähne getragen, wie der deutsche Reality-TV-Star.

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann im Februar 2020

Getty Images Esther Acebo im Juni 2018 in Mailand

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann März 2020



