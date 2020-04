Vor knapp zwei Jahren wurde bei Selma Blair (47) multiple Sklerose diagnostiziert. Ein Schock für die Schauspielerin, die sich daraufhin einer Chemotherapie unterzogen hat. Inzwischen hat Selma neuen Lebensmut geschöpft und zeigt das auch mit Aktivitäten in ihrem Alltag. Obwohl der Hollywood-Star immer mal wieder in ein Tief gerät, hat Selma gelernt, die Nervenkrankheit mit all ihren Facetten zu akzeptieren.

Auf einem Instagram-Schnappschuss strahlt die "Hellboy"-Darstellerin in die Kamera und teilt dazu eine aufmunternde Botschaft mit ihrer Community: "Verzweifelt nicht. Das passiert schon zu häufig. Ich bin gesund. Ich bin da. Ich habe mich daran gewöhnt." Selma kenne die Schattenseiten ihrer MS-Erkrankung und komme gut damit klar. "Es wird immer kleine Tiefpunkte mitten in der Nacht geben. Angst. Unwissenheit." Ihre Lösung in solchen Situationen: Sie rufe einfach jemanden an, wenn sie sich überfordert fühlt.

Außerdem erklärt sie ihren Followern: "Ich setze mir jeden Tag zu Hause kleine Ziele. Ich lächle, auch wenn ich mich vielleicht mal nicht unbedingt danach fühlen sollte. Das Grinsen wird bleiben." Gleichzeitig appelliert Selma an Menschen in einer ähnlichen Lage, sich zusätzlich professionelle Hilfe zu holen.

Selma Blair im März 2020

Selma Blair, Schauspielerin

Schauspielerin Selma Blair



