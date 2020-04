Langes Eheglück? Michelle Hunziker (43) und ihr Tomaso Trussardi (37) sind bereits seit 2014 verheiratet. Allerdings wird ihre Beziehung durch die angeordnete Isolation in Italien gerade auf die Probe gestellt. Dabei könnte man sich fragen, ob die Beiden sich nach knapp vier Wochen Isolation nicht schon langsam aneinander sattgesehen haben. Jetzt gelingt es Paparazzi, das Ehepaar im privaten Umfeld abzulichten. Diese Aufnahmen zeigen genau das Gegenteil: Michelle und Tomaso wirken noch heute wie frisch verliebt.

Die Fotografen erwischten die Moderatorin und ihren Ehemann in der eigenen Villa in Bergamo, wo das Paar aufgrund der aktuellen Lage die meiste Zeit verbringt. Das scheint dem Familienglück aber in keiner Weise im Weg zu stehen. Die Beiden wirken ausgelassen und zufrieden. Sie turteln und überraschen mit zuckersüßen Kuss-Fotos. Auch das kleine Töchterchen scheint die Aufmerksamkeit der Eltern zu genießen: Der Italiener liebkost nicht nur seine hübsche Ehefrau, er zeigt sich auch als liebevoller Papa und kuschelt mit Celeste (5).

Dass es bei Michelle und Tomas in der Freizeitgestaltung auch gerne etwas abenteuerlicher sein darf, bewiesen die Beiden in ihrem letzten Winterurlaub. Sie tobten sich mit ihren Kindern im Schnee so richtig aus und wurden auch dort bereits von Fotografen abgelichtet.

MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi mit ihrer Tochter in Bergamo, 2020

MEGA Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker

MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi mit Tochter Celeste, 2020



