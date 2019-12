Michelle Hunziker (42) und ihre Rasselbande vergnügen sich im Winterurlaub! Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Sängerin verbringt die verbliebenen Tage mit ihrem Mann Tomaso Trussardi (36) und ihren zwei kleinen Töchtern Sole (6) und Celeste (4) im verschneiten Südtirol. An Spaß scheint es der Familie dabei nicht zu fehlen – in der weißen Winterlandschaft tobten sie sich gemeinsam so richtig aus!

Am vergangenen Sonntag erwischten die Fotografen die kleine Familie beim Rodeln und Skifahren in den Bergen Norditaliens. In dem kleinen Örtchen San Cassiano genießen sie aktuell ihre Freizeit und nutzen dort vor allem die gewaltigen Schneemassen aus. Dabei haben nicht nur die Kinder, sondern auch Michelle offensichtlich sehr viel Spaß: Gemeinsam rasen sie mit dem Schlitten den Berg hinunter und verlieren ihr Lachen auch dann nicht, wenn die Landung mal nicht ganz perfekt ist.

Weil Michelle das Familienleben liebt, haben sie und ihr Tomaso mit der Kinderplanung auch noch nicht abgeschlossen. "Wir sind immer noch dabei, aber mal gucken. Also ich bin auch happy mit drei Töchtern und wenn es dazu kommt – okay. Und wenn es nicht mehr dazu kommt, dann ist es auch okay", offenbarte sie gegenüber Promiflash.

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und Tochter Sole, Dezember 2019

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und Tochter Celeste in Val Badia

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker, Celeste und Sole in Val Badia

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi mit ihren Töchtern Sole and Celeste, Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de