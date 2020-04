Die Reihen bei Promis unter Palmen lichten sich langsam, aber sicher! In der vierten Folge des Reality-TV-Formats ging es wieder rund. Nach schmierigen Annäherungsversuchen von Ronald Schill (61), einem tränenreichen Gefühlsausbruch von Tobias Wegener (27) und einer weiteren Team-Challenge ging es in die nächste Eliminierungsrunde. Die Kandidaten mussten sich zwischen Carina Spack (23) und Ronald entscheiden. Doch wer musste am Ende seine Koffer packen?

Die Teilnehmer waren sich fast alle einig: Claudia Obert (58) stellte sich zwar hinter den ehemaligen Politiker – alle anderen aber wollten lieber mit der Blondine weiterhin unter einem Dach schlafen. Damit musste sich der 61-Jährige verabschieden. "Ich bin ein bisschen traurig, dass ich die Villa verlassen muss, es war wirklich ein Paradies, und ich habe die Leute ins Herz geschlossen. Das war ganz großes Kino", erklärte Ronald kurz nach seinem Exit.

Auch Bastian Yotta (43) ließ Ronalds Auszug aus der Villa nicht gänzlich kalt, wie er zugeben musste: "Gerade bei der letzten Umarmung mit dem Ronald, es war eine unglaublich innige Umarmung. Das war real."

Getty Images Ronald Schill beim "Promi Big Brother"-Finale 2014

Sat. 1 "Promis unter Palmen", Folge vier

SAT.1 / Richard Hübner Bastian Yotta, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"



