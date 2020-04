Schwanger zu sein ist kein Kinderspiel – das erfährt Nikki Bella (36) aktuell am eigenen Leib. Die ehemalige Westlerin erwartet momentan ihr allererstes Kind. Sie und ihr Verlobter Artem Chigvintsev werden in wenigen Monaten Eltern. Mittlerweile ist die Ex von Sportler John Cena (42) bereits in der 23. Schwangerschaftswoche und das macht sich offenbar nicht nur am wachsenden Bauch der werdenden Mutter bemerkbar. Diese Begleiterscheinungen machen Nikki zu schaffen!

In ihrem neuen Beitrag auf ihrem Instagram-Account redet die 36-Jährige nicht lange um den heißen Brei herum: "Ich kann meinen Termin zur Laserhaarentfernung nach dem Stillen kaum erwarten, denn ich habe festgestellt, dass es keine Grenzen gibt, wo, wann und wie sehr deine Härchen wachsen möchten." Außerdem sei es diesen Monat eine regelrechte Herausforderung gewesen, sich eine neue Schlafposition anzueignen. Wegen ihrer Körpermitte liege Nikki nun auf ihrer Seite, was sich allerdings als nicht so bequem wie angenommen herausstellt habe. "Weil es starke Nackenschmerzen verursacht hat", erklärt sie dazu.

Damit sei aber noch nicht alles ausgeplaudert. Aufgrund ihrer Art zu schlafen würde nun auch ihre Gesichtshaut leiden. "Meinen Wangen haben sich jetzt ein paar lustige Freunde angeschlossen (Pickel)", gibt Nikki in dem Update offen zu. Allerdings sei nichts davon ein Problem für sie, denn ihre Schwangerschaft sei die schönste Erfahrung ihres Lebens.

