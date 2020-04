So undercover waren Jennifer Frankhauser (27) und Daniela Katzenberger (33) während ihrer Streitphase unterwegs! Die beiden Halbschwestern mieden den Kontakt in den vergangenen zweieinhalb Jahren zueinander. Die Auseinandersetzung war entstanden, weil die Katze den Tod von Jennys Papa im Netz öffentlich gemacht hatte. Doch wer nun denkt, zwischen den Geschwistern herrschte über die Jahre komplette Funkstille, täuscht sich. Jetzt packt Dani aus, wie sie Jenny trotz des Zoffs nicht ganz aus den Augen verlor.

Einerseits hielten die Influencerinnen über ihre Mama Iris Klein (52) Kontakt. In der Serie Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca verrät die Kultblondine nun: "Meine Schwester schickt dann an mich eine Sprachnachricht, aber das ist so unausgesprochen. Meine Mutter leitet sie dann an mich weiter und ich weiß das auch." Die TV-Ladys schrieben sich also nicht direkt per WhatsApp, sondern kommunizierten indirekt über das Handy ihrer Mutter.

Andererseits suchte Dani auch die virtuelle Nähe zu Jenny im Netz. "Ich stalke sie ja auch bei Instagram. Klar gucke ich, was meine Schwester macht", gibt die Wahl-Mallorquinerin zu. Ihre Schwester habe das, wie sie hoffe, jedoch nie mitbekommen.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" Mittwoch, 8. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Getty Images Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger im Jahr 2015

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im April 2020



