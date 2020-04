Tanzt North West (6) ihrer Mutter Kim Kardashian (39) auf der Nase herum? Die Keeping up with the Kardashians-Beauty dürfte mit vier Kindern zu Hause alle Hände voll zu tun haben. Vor allem ihre Älteste scheint ganz schön viel Temperament zu haben und die 39-Jährige gerne mal zu ärgern. Erst im Januar hatte sie ihrer Mutter das Handy stibitzt und einige Videos ins Netz gestellt. Jetzt unterbricht sie Kim bei einer Ansprache am laufenden Band!

Kanye Wests Frau richtet sich in einem neuen Instagram-Video auf dem Account des kalifornischen Gouverneurs eigentlich mit ernsten Worten an ihre Zuschauer: Sie ruft dazu auf, aufgrund der aktuellen Lage zu Hause zu bleiben. Bei ihrer Ansage kann sie allerdings kaum einen Satz zu Ende sprechen, weil North sie immer wieder ablenkt und unterbricht. Deshalb verliert Kim offenbar nach und nach die Geduld: "Könntest du aufhören, auf dem Bett herumzuspringen? Gibt mir bitte zwei Sekunden, damit ihr das hier machen kann."

Ob Kim häufiger mit der Sechsjährigen diskutieren muss? Immerhin erklärt der Reality-TV-Star seiner Community in dem Video mit einem Grinsen im Gesicht: "Glaubt mir, ich möchte noch lieber rausgehen, als ihr euch vorstellen könnt!" Nachdem sie sich wieder etwas gesammelt hat, versucht Kim es noch einmal seriös und erklärt, dass es wichtig sei, sich aktuell nach seinen Freunden zu erkundigen. Das sieht ihre Tochter aber ganz anders: "Du solltest dich mehr mit deinen Kindern als mit deinen Freunden beschäftigen!"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2020

Instagram / kimkardashian North West im April 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im März 2020



