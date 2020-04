Das hätte bei Vanessa Tamkan (23) sprichwörtlich auch ins Auge gehen können! Im Netz gewährt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Zwischen Schmink-Tutorials und Ratschlägen für eine reinere Haut wollte sich das Model jetzt dem Aufbau eines Möbelstücks widmen. Als Handwerkerin scheint sich die Beauty aber nicht ganz so gut zu machen und versetzte ihre Community stattdessen in große Sorge: Vanessa rammte sich den Schraubenzieher ins Gesicht!

Mit dem Werkzeug in der Hand stolperte Vanessa und fiel – dabei landete der Schraubenzieher nur knapp neben ihrem rechten Auge. "Ich sehe aus, als hätte ich mich gerade geboxt", erzählte die Influencerin am vergangenen Dienstag in ihrer Instagram-Story. Auf einen Besuch im Krankenhaus wollte die rothaarige Schönheit jedoch verzichten und desinfizierte die geschwollene Wunde selbst. Der Schock sitzt trotzdem tief: "Mir ist gerade bewusst geworden, wie knapp das eigentlich war. Stell dir mal vor, ich hätte mir auch das Auge ausstechen können", fasste die 23-Jährige zusammen.

Nur einen Tag später meldete sich Vanessa dann mit einem blauen Auge bei ihren Followern. Der Kühl-Akku scheint seit dem kleinen Unfall ihr treuer Gefährte geworden zu sein. Doch die Wahl-Kölnerin nimmt ihr Schicksal mit Humor: Via Instagram teilte die Laufstegschönheit nun mehrere Schnappschüsse, auf denen sie lustige Grimassen zieht.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im Februar 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan nach ihrem Unfall mit dem Schraubenzieher, April 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, ehemalige GNTM-Kandidatin



