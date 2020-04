So denkt Vanessa Tamkan (23) über Kinder! Schon während ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel im vergangenen Jahr schwärmte die Beauty immer wieder von ihrem Verlobten Roman. Nach der Model-Castingshow machten die beiden schließlich ernst und gaben sich im Oktober im Kreise ihrer Liebsten das Jawort. Auch Monate später schwebt das Ehepaar noch immer auf Wolke sieben. Wollen Vanessa und Roman jetzt Eltern werden?

In einer Instagram-Fragerunde quetschten die Follower Vanessa zu allen möglichen Themen aus. Ein User wollte von der 23-Jährigen wissen, ob sie und ihr Mann einen Kinderwunsch hätten. "Irgendwann wünschen wir uns sicherlich Kinder", entgegnete das Model. Doch ob sie schon bald oder erst in ein paar Jahren Nachwuchs bekommen, halte das Paar sich noch offen. "Das lassen wir auf uns zukommen", fügte die gebürtige Bensheimerin hinzu.

Was das Thema Kinderplanung angeht, scheinen Vanessa und Roman sich also einig zu sein – ganz im Gegensatz zu anderen Lebensbereichen. In ihrer Story verriet die Rotmähnige außerdem, was der größte Unterschied zwischen ihr und ihrem Liebsten sei: "Ich bin ordentlich, Roman eher nicht so. Roman ist pünktlich, ich eher nicht so", offenbarte Vanessa schmunzelnd.

Anzeige

Instagram / anna.wilken Vanessa Stanat bei ihrer standesamtlichen Hochzeit

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Model Vanessa Tamkan

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa und Roman Tamkan



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de