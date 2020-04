Vanessa Tamkan (23) steht zu ihrem Körper! Im vergangenen Jahr nahm die Wahl-Kölnerin bei Germany's next Topmodel teil. Das Posieren vor der Kamera gehört inzwischen zu ihrem Alltag. Doch Vanessa verzichtet auch gerne mal auf tonnenweise Make-up – obwoh sie manchmal Hautprobleme hat. In ihrem neuen Video präsentiert sich die Beauty jetzt völlig ungeschminkt: Denn trotz Hautunreinheiten will sich Vanessa nicht unter Puder und Co. verstecken!

Auch bei Laufstegschönheiten spielt die Haut hin und wieder mal verrückt. In ihrem neuen Instagram-Video ist Vanessa mit zahlreichen Rötungen und kleinen Pickelchen auf Wangen, Kinn und Stirn zu sehen. "Es hindert mich nicht daran, mich wohlzufühlen", sagte die 23-Jährige dazu. Täglich erhalte sie Nachrichten von jungen Frauen, die sich für ihre schlechte Haut schämen. Doch das sei kein Grund, um unglücklich zu sein: "Ich habe gelernt damit umzugehen, dann werdet ihr das auch können", richtete sich Vanessa an ihre Follower.

Und Vanessas Mut, ihren knapp 250.000 Anhängern die ungeschminkte Wahrheit zu zeigen, zahlt sich aus: "Toll, dass du damit so offen umgehst" und "Wow, dass du so dazu stehst", lauteten nur zwei von zahlreichen Kommentaren. Einige Nutzerinnen fassten durch den Post sogar Kraft, um sich selbst mit allen Makeln zu akzeptieren.

