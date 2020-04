In den vergangenen Jahren wurde immer wieder über den Streit zwischen Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27) berichtet. Der Grund für den Zoff: Dani hatte den Tod von Jennys Papa 2017 im Internet öffentlich gemacht. Nun bestätigt die Kultblondine, dass sich die beiden Halbschwestern nach fast drei Jahren endlich wieder vertragen hätten. Doch wie ist es zu dieser Versöhnung gekommen?

Gegenüber Bild verrät die Frau von Lucas Cordalis (52), wer den ersten Schritt gewagt habe. "Ich musste auf Jenny zugehen: Ich bin ja auch die Ältere." Jenny habe Daniela früher immer für alles verantwortlich gemacht, doch in inzwischen sei sie sehr erwachsen geworden: "Als ich mich zurückgezogen habe, war sie selbst verantwortlich." Und das habe nicht nur der Katze, sondern auch Jenny gut getan.

Doch was war der ausschlaggebende Grund für die Aussprache? "Letztlich hat Costas Tod den Ausschlag gegeben, dass Jenny und ich uns wieder vertragen haben", erzählt die Mallorca-Auswanderin dem Boulevardblatt. Ihr berühmter Schwiegervater habe immer zu ihr gesagt, wenn Daniela mal so alt sei wie er, habe sie "vielleicht nicht mehr so viele Chancen".

Getty Images Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger im November 2015

Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Jenny Frankhauser, Ex-Dschungelkönigin



