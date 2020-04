Wegen eines medizinischen Vorfalls musste Liam Hemsworth (30) seinen veganen Speiseplan über den Haufen werfen! Seit jeher ist ein gestählter Body das Markenzeichen des Schauspielers: Seitdem der Hunger Games-Darsteller von der Sängerin Miley Cyrus (27) getrennt ist, schien er seinen Liebeskummer im Gym zu einem Mega-Bizeps zu verwandeln. Außerdem achtete er auf seine Ernährung, um fit zu bleiben und verzichtete komplett auf tierische Produkte. Das stellte sich nun jedoch als fatal heraus: Liams Körper reagierte auf die strenge Diät mit einem schmerzhaften Nierenstein!

"Ich habe mich fast vier Jahre vegan ernährt – im Februar habe ich mich schließlich komisch gefühlt. Ich hatte einen Nierenstein bekommen. Das war eine der schmerzhaftesten Wochen meines Lebens", verriet der gebürtige Australier im Interview mit Men's Health. Daraufhin musste sich Liam einer Operation unterziehen und erfuhr, dass es eine 50-prozentige Chance gibt, einen weiteren Nierenstein zu bekommen. Um dem vorzubeugen, musste er seine Ernährung ändern und den Speiseplan umstellen.

Dass der vegane Lebensstil tatsächlich die Bildung des Nierensteins begünstigt hatte, stellte sich nach der OP heraus. Denn die Ablagerung in der Niere bestand zu einem großen Teil aus Calcium-Oxalat. Oxalate kommen in Gemüse, vor allem in Spinat, Mandeln, Rote Beete und Kartoffeln vor, wie der 30-Jährige erklärte: "Und ich hatte jeden Morgen eine handvoll Spinat mit Mandelmilch, Mandelbutter und veganem Protein in einem Smoothie. Ich dachte, das wäre supergesund."

Anzeige

Instagram / liamhemsworth Liam Hemsworth, Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Anzeige

Instagram / liamhemsworth Liam Hemsworth, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de