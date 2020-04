Colton Underwood hat sich von der Corona-Infektion wieder erholt! Der ehemalige US-Bachelor teilte seinen Fans Ende März mit, dass er positiv auf das neuartige Virus getestet worden sei. Er hatte Symptome und fühlte sich nach der kleinsten Anstrengung direkt sehr schlapp. Nach rund zwei Wochen hat der Rosenkavalier die Krankheit nun überstanden und sendet ein süßes Dankeschön an seine Liebsten.

Die vergangenen Tage verbrachte Colton mit seiner Freundin Cassie Randolph bei deren Familie im kalifornischen Huntington – und genau bei diesen Menschen bedankt er sich in einem Instagram-Post: "Ihre Familie hat ihre Türen für uns während der Quarantäne-Zeit geöffnet und wir haben alles zusammen durchgemacht." Er hätte sich wieder vollständig erholt, ohne jemandem aus seinem Umfeld anzustecken. "Ich kann Cassie und ihrer ganzen Familie nicht genug dafür danken, dass sie sich um mich gekümmert haben, als ich meine Familie nicht um mich hatte", schreibt der Hottie.

Doch obwohl Colton und Cassie aufgrund der Krankheit zusammen in einem Haushalt gewohnt haben, leben sie derzeit noch nicht in einer gemeinsamen Bleibe. Ihre Umzugspläne stehen aber trotzdem schon fest, wie der US-Amerikaner gegenüber Us Weekly ausgeplaudert hatte: "Wir haben beschlossen, dass wir nicht zusammenziehen, bevor wir verheiratet sind."

