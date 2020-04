Christina Milian (38) begeistert ihre Fans mit ihrem Hammer-Body! Erst im Januar kam das zweite Kind der Sängerin zur Welt: Nach ihrer zehnjährigen Tochter Violet konnte sie sich diesmal über einen Jungen freuen. Der Kleine ist das erste gemeinsame Kind von Christina und ihrem Freund Matt Pokora (34). Doch bereits drei Monate nach der Entbindung ist von ihrer einstigen XXL-Kugel keine Spur mehr: Die "Dip It Low"-Interpretin präsentiert sich nun top in Form!

Nur in knapper Unterwäsche posiert die Musikerin auf ihrem neuen Instagram-Bild vorm Spiegel. "Selbstbewusstsein ist der Schlüssel" hat die 38-Jährige die Aufnahme betitelt, mit der sie eigentlich Werbung für Rihannas (32) Dessous-Kollektion machen möchte. Doch ihre Follower haben nur Augen für Christinas Body: "Dieser Körper! Weniger als drei Monate nach der Geburt, verdammt, das ist unglaublich!", feiert beispielsweise ein User das Bild. Anderen scheint der Anblick hingegen komplett die Sprache zu verschlagen – sie reagieren mit zahlreichen Flammen-Emojis auf den Post.

Wie Christina es geschafft hat, so schnell wieder in Form zu kommen? Mit Sport, wann immer es die Zeit zulässt! "Okay, Leute, Zeit für ein Workout! Das Baby macht endlich Mittagsschlaf", nahm sie ihre Community in ihrer Story gerade erst wieder mit in ihr privates Fitness-Studio. An diesem Tag entschied die Zweifach-Mama sich für eine dreißigminütige Cardio-Session.

Getty Images Sängerin Christina Milian

Instagram / christinamilian Christina Milian beim Coachella-Festival

Instagram / christinamilian Christina Milian, März 2020



