Welcher Die Höhle der Löwen-Star ist der Liebling der Zuschauer? Schon kommende Woche wird die letzte Folge der aktuellen Frühlingsstaffel im TV laufen. Und die Fans können die sieben erfahrenen Investoren wieder in Aktion erleben: Während der eine eher nach Bauchgefühl und Sympathie entscheidet, verlässt der andere sich lieber auf Zahlen. Manche sind freundlich zu den Gründern, andere wiederum brutal ehrlich. Doch welcher Löwe kommt mit seiner Art am besten an? Promiflash stellt euch noch mal alle sieben kurz vor!

Frank Thelen (44)

Der Brillenträger ist ein "Die Höhle der Löwen"-Original: Er ist schon seit der allerersten Ausgabe 2014 dabei! Er lässt sich nur schwer beeindrucken und gibt selten Komplimente – an ihm biss sich schon so mancher Gründer die Zähne aus. Das Zahlengenie hat den Ruf, der härteste Löwe von allen zu sein. Doch diesen Titel wird ab der kommenden Staffel ein anderer übernehmen müssen: Frank ist nämlich inzwischen aus dem Format ausgestiegen.

Nils Glagau (44)

Der Geschäftsführer eines Nahrungsergänzungsmittel-Riesen ist der jüngste Löwe. Schüchtern gibt er sich deswegen aber nicht – ganz im Gegenteil: Der Lockenkopf kann ordentlich austeilen. Das bekamen sowohl seine Kollegen als auch so mancher Gründer schon zu spüren. Während Thelen als Urgestein zählt, ist er aktuell der Frischling – doch nicht mehr lange: In der kommenden Staffel wird Nico Rosberg (34) zur Löwenriege dazustoßen.

Carsten Maschmeyer (60)

Im Gegensatz zu den Vorgängern zählt der Mann von Schauspielerin Veronica Ferres (54), der von Fans liebevoll "Maschi" genannt wird, definitiv zu den gutmütigeren Löwen. Der Finanzunternehmer hat immer ein freundliches Wort für die Ideen der Gründer – und gibt auch sehr viele Gebote ab.

Judith Williams (47)

Wie Frank ist auch die Moderatorin schon seit 2014 fester Bestandteil von "Die Höhle der Löwen", bald wird sie somit Show-Älteste sein. Über die Jahre hinweg kristallisierte sich bei ihr ein eindeutiger Verhandlungsstil heraus: Judith ist eine knallharte Geschäftsfrau, die weiß, was sie will. Bei der Beauty-Expertin müssen die Gründer stets einiges an Überzeugungsarbeit leisten, auch vor Diskussionen scheut sie nicht zurück. Und für diese Frauen-Power lieben sie die Zuschauer.

Ralf Dümmel (53)

Auch der Bad Segeberger begeistert die Fans regelmäßig mit seiner Leidenschaft für innovative Ideen. Ralf kann sich kaum zurückhalten, wenn er einen Deal unbedingt möchte – und kämpft dabei mit vollem Körpereinsatz. Das kommt nicht nur bei den Zuschauern gut an: Etliche Gründer der aktuellen Staffel bezeichneten den Unternehmer im Promiflash-Interview als Lieblingslöwen und erhofften sich, mit ihm ins Geschäft zu kommen.

Dagmar Wöhrl (65)

Mit der Familienunternehmerin bekam Judith in der vierten Staffel weibliche Unterstützung in der vorwiegend männlichen Löwenriege. Die ehemalige Miss Germany zeichnet sich vor allem durch ihr großes Herz aus, das in Sachen Start-ups vor allem für Tiere, Gastronomie und Beauty-Produkte schlägt. Wenn es hart auf hart kommt, kann sie jedoch auch mal ihre Krallen ausfahren. Das bekamen die Zuschauer dieser Staffel gleich in der ersten Folge zu sehen.

Georg Kofler (62)

Der Manager ist mittlerweile bereits seit drei Jahren dabei und weiß, wie der Hase läuft! Georg scheut sich nicht, auch mal laut zu werden, kann im nächsten Moment jedoch wieder freundlich und sanft sein. Insgesamt steckt der in Italien geborene Unternehmer einfach voller Emotionen. Er würde sich selbst als "emotional-konventionellen Löwen" bezeichnen, wie er vergangenes Jahr im Promiflash-Interview verriet.

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Juroren aus Staffel sieben



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de