Es ist das, was sich alle Germany's next Topmodel-Kandidatinnen wünschen: An der Seite von Heidi Klum (46) die amfAR-Gala in New York zu besuchen. Das Event, das mehrmals im Jahr zugunsten der Unterstützung der AIDS-Forschung stattfindet, zählt für die Teilnehmerinnen zu den Highlights der Sendung. Denn: In jedem Jahr wählt Heidi zwei Kandidatinnen aus, die sie begleiten dürfen und die Erfahrung zeigt, dass diese Mädchen auch auf das Finale des Formats gute Chancen haben. Promiflash weiß schon jetzt, welche Models die Jury-Chefin in diesem Jahr zur amfAR-Gala mitnimmt.

Achtung, Spoiler!

Die Sendung wird mit einer Vorlaufzeit von etwa zweieinhalb Monaten gedreht. Bedeutet: Alles, was jetzt im Fernsehen zu sehen ist, fand bereits vor mehreren Wochen statt. In der TV-Vorschau für die zwölfte Episode teasert Heidi nun an, dass die amfAR-Gala ansteht. Paparazzi-Bilder von Anfang Februar – dann fand die Veranstaltung statt – zeigen, dass das Topmodel sich für das Event seine GNTM-Schützlinge Tamara und Jacky an die Seite holt. Während Tamara ein schwarzes Kleid mit Spitze ausführt, trägt Jacky ein lilafarbenes Seidenkleid.

Ob das auch bedeutet, dass die Teilnehmerinnen der Show bis zum Schluss erhalten bleiben? Im vergangenen Jahr begleiteten die ehemaligen Kandidatinnen Vanessa (23) und Cäcilia die Modelmama – beide hätten im Mai 2019 eigentlich im Finale gestanden, hätte Vanessa nicht kurz vor dem Showdown freiwillig das Handtuch geworfen.

MEGA Heidi Klum im Februar 2020 bei der amfAR-Gala in New York

MEGA Heidi Klum mit den GNTM-Kandidatinnen Jacky und Tamara bei der amfAR-Gala in New York

Splash News Heidi Klum und die GNTM-Kandidatinnen Cäcilia und Vanessa bei der amfAR-Gala 2019



