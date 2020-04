Diese Promis haben bei Let's Dance gezeigt, dass alles möglich ist! Bei der beliebten Tanzshow machten bereits unzählige Stars aus den unterschiedlichsten Bereichen mit: Sänger, Schauspieler, Sportler, Comedians, Moderatoren und sogar Politiker wagten sich schon aufs Parkett, um den Juroren und Zuschauer ihr Können zu beweisen. Doch drei Kandidaten stachen in den vergangenen 13 Staffeln besonders hervor: Joana Zimmer, Heinrich Popow (36) und Benjamin Piwko (40) – denn sie beeindruckten das Publikum trotz oder gerade wegen ihrer jeweiligen Handicaps!

In der fünften Staffel nahm Sängerin Joana Zimmer (37), die seit ihrer Geburt blind ist, an der Sendung teil. Doch an der Seite von Profi Christian Polanc (41) bewies sie, dass sie das nicht am Tanzen hindert – im Gegenteil! Sie kämpfte sich bis auf den vierten Platz und musste sich nur Stefanie Hertel (40), Rebecca Mir (28) und Gewinnerin Magdalena Brzeska (41) geschlagen geben.

Auch der ehemalige Leichtathlet Heinrich Popow war ein besonderer Kandidat, denn er war der erste Teilnehmer mit einer Beinprothese. Er tanzte 2017 in der zehnten Ausgabe mit Kathrin Menzinger (31). Mit seinem Ehrgeiz und seiner Hingabe brachte er sogar Motsi Mabuse (39) zum Weinen. Doch nach neun Shows war für den gebürtigen Kasachen Schluss: Wegen einer Entzündung innerhalb seines Prothesen-Stumpfes und eines vermuteten Sehnenrisses in der Schulter musste er abbrechen.

Vergangenes Jahr sorgte er auf der "Let's Dance"-Bühne für Gänsehaut: Benjamin Piwko! Der Kampfkunstmeister und Schauspieler ist zwar gehörlos, doch er bewies, dass man auch anders miteinander kommunizieren kann. Absolut unvergessen wird wohl dieser Moment bleiben: In der zweiten Entscheidungsshow bekamen er und seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (37) stummen Beifall vom Publikum. Diese Geste rührte Isabel zu Tränen: "Es war absolute Stille, aber die Menschen haben uns Aufmerksamkeit gegeben und uns angeschaut und applaudiert...es war sehr überwältigend", beschrieb sie damals gegenüber Promiflash diesen emotionalen Moment. Am Ende belegten sie und Benjamin den dritten Platz.

Anzeige

Getty Images Joana Zimmer in Berlin, November 2014

Anzeige

Getty Images Heinrich Popow im März 2017

Anzeige

Thomas Burg/ActionPress Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Die "Let's Dance"-Jury 2016

Welcher Promi hat euch bei "Let's Dance" am meisten bewegt? Joana Zimmer! Heinrich Popow! Benjamin Piwko! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de