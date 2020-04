Das könnte für Oliver Pocher (42) teuer werden! Der Komiker nimmt seit Wochen im Netz verschiedene Influencer aufs Korn. Vor allem Webstars, die mit ihren Kindern Produkte vermarkten, sind dem vierfachen Vater ein Dorn im Auge. Sein neuestes Diss-Opfer ist GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (33). Die Meckervideos über den Schauspieler könnten Oli jetzt aber teuer zu stehen kommen: Er hat ein Anwaltsschreiben erhalten und soll 30.000 Euro zahlen.

Oliver hatte immer wieder Witze über die Produkte gemacht, für die Jörn auf seinem Account wirbt – unter anderem auch für Hanftropfen, die gegen Regelschmerzen helfen sollen. Dagegen geht die Firma, die dieses Produkt vertreibt, jetzt vor. In einem Instagram-Video liest der 42-Jährige einen Anwaltsbrief vor, den er erhalten hat und in dem es um eines seiner Diss-Videos geht. Er wird in dem Schreiben aufgefordert, 30.000 Euro zu zahlen.

Davon lässt sich Oli allerdings nicht abschrecken. Ganz im Gegenteil! Nachdem er das Anwaltsschreiben vorgelesen hat, setzt er sogar noch einen drauf und macht sich knapp acht Minuten lang über alle Werbebeiträge lustig, die Jörn in den vergangenen Monaten gepostet hat.

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Komiker Oliver Pocher, Juni 2019

Anzeige

Getty Images Jörn Schlönvoigt bei der Eröffnung der "Harry Potter"-Ausstellung in Berlin im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher bei der "Collide"-Premiere in Köln im August 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de