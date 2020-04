Welcher Promi könnte wohl bei Let's Dance das Rennen machen? Endlich ist die beliebte Tanzshow aus der Osterpause zurück. Welcher Star konnte die Zuschauer bis jetzt am meisten von sich überzeugen? In einer Promiflash-Umfrage liegt Luca Hänni (25) bei den Lesern ganz vorn. Doch nur weil er sehr beliebt ist, heißt das nicht, dass er auch sicher gewinnen wird. Offizielle Wettquoten zeigen sogar, dass der Sieg einer Mitstreiterin des "She Got Me"-Interpreten für viele deutlich wahrscheinlicher ist!

Bei Bwin hat Lili Paul-Roncalli (21) eine Wettquote von 1.75. Da die Quote für einen "Let's Dance"-Sieg der Zirkusartistin sehr gering ist, rechnen offenbar viele Wett-Fans mit ihrem Erfolg, für einen Einsatz von 10 Euro gibt es im Falle eines Sieges "nur" 17,50 Euro! Auch Tijan Njie (28) räumen die Voter gute Chancen auf den ersten Platz ein, weshalb er eine Quote von 3.00 hat (30 Euro für 10 Euro Einsatz). Weniger als mit Lili als Gewinner rechnen die Wett-Teilnehmer mit Luca. Seine Quote ist mit 8.00 nämlich höher als der seiner Konkurrenten. Ilka Bessin (48) sieht offenbar kaum jemand auf dem Siegertreppchen (Quote 101, also 1010 Euro für 10 Euro Einsatz, wenn Ilka gewinnen sollte).

Auch für die beliebte ProSieben-Show The Masked Singer wird fleißig getippt, wer das Finale für sich ausmachen könnte: Die Mehrheit der Wähler vermutet, dass das Faultier das Rennen machen wird. Dessen Quote ist nämlich am geringsten und liegt bei 1.65. Als unwahrscheinlicher Sieger gilt dagegen das Chamäleon (Wettquote 17).

Die "The Masked Singer"-Quoten

Das Faultier 1.65

Der Wuschel 5.00

Der Drache 5.00

Der Hase 17.00

Das Chamäleon 17.00

Die "Let's Dance"-Quoten

Lili Paul-Roncalli 1.75

Tijan Njie 3.00

Luca Hänni 8.00

Moritz Hans 8.00

Laura Müller 41.00

Loiza Lamers (25) 67.00

Ilka Bessin 101.00

