Wer gilt als Big Brother-Favorit? Schon am Montag soll der erste Bewohner des TV-Containers sein Final-Ticket erhalten – gleichzeitig müssen sich die Kandidaten aber auch von einem ihrer Mitstreiter verabschieden: Denny Heidrich und Cedric Beidinger stehen auf der Abschussliste und könnten daher ihre Chance, Teil des großen Finales zu sein, verpassen. Insgesamt sind derzeit noch zehn Teilnehmer im Rennen um den Titel. Nun steht fest, wer von ihnen in dieser Woche besonders weit oben in der Gunst der Zuschauer steht!

In der Promiflash-Umfrage (Stand 17. April 2020, 16:55 Uhr) stimmten 2.564 User über ihren Favoriten ab – und wie in den vergangenen Wochen ist das Ergebnis eindeutig: Der ehemalige Bachelor in Paradise-Bewohner Serkan Yavuz (27) steht mit 781 Votes und somit 30,5 Prozent der Stimmen weiterhin an der Spitze des Rankings. Auch Gina Beckmann konnte ihre Position halten: Sie ist mit 585 Stimmen (22,8 Prozent) auf Platz zwei. Pat Müller muss seinen dritten Platz der vergangenen Woche jedoch an Cedric abgeben. 324 (12,6 Prozent) Umfrageteilnehmer stimmten für den Sicherheitsdienstmitarbeiter. Der Trauredner schaffte es immerhin knapp hinter ihn auf den vierten Platz.

Bei den Zuschauern weniger beliebt scheinen dagegen Philipp und Michelle. Sie konnten jeweils nur 2,5 Prozent der Promiflash-Leser überzeugen. Das Schlusslicht bildet Vanessa mit 40 Stimmen (1,6 Prozent).

Instagram / _serkan.yavuz_ Serkan Yavuz, 2019

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Kandidat Cedric

© SAT.1/Arya Shirazi Vanessa, Kandidatin bei "Big Brother" 2020



