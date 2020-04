Für die Kids nur das Beste! Seit 2014 ist mit George Clooney (58) einer der begehrtesten Männer Hollywoods unter der Haube. In seiner Frau Amal (42) hat er seine Seelenverwandte gefunden und das Paar konnte sein Glück zwei Jahre nach der Traumhochzeit mit der Geburt der gemeinsamen Zwillinge Ella (2) und Alexander (2) krönen. Die Sprösslinge sind der ganze Stolz ihrer Eltern und das lässt sich nicht nur an den öffentlichen Schwärmereien festmachen, sondern auch an diesem Mega-Geschenk: Die Clooney-Twins bekommen ein umgerechnet rund 100.000 Euro teures Spielhaus.

Wie The Sun jetzt berichtet hat, spielen Ella und ihr Brüderchen mit einem voll möblierten, zweistöckigen Luxus-Spielhaus. "Etwas extravagant, aber George und Amal wollen das Beste", berichtet ein Insider. Und damit noch nicht genug: Die Kids sollen außerdem stolze Besitzer einer Kuschel-Giraffe in Lebensgröße und einer eigenen Seilrutsche sein. Trotz der luxuriösen Geschenke seien die Zwillinge von ihren Eltern allerdings alles andere als total verwöhnt. "Sie sind auch fest davon überzeugt, dass die Kinder dankbar sind und nichts für selbstverständlich halten", äußert die Quelle.

Dass der Nachwuchs die Zeit aber nicht nur mit Toben und Spielen verbringt, hat George in der Vergangenheit bereits sehr deutlich gemacht. Er verriet stolz, wie prächtig sich seine Kleinen entwickeln würden. "Sie haben völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, sind lustig und klug. Sie können bereits das ABC auf Italienisch und Englisch! Das kann ich nicht! Nicht einmal auf Englisch", meinte er im vergangenen Sommer im Interview mit Today.

Getty Images George und Amal Clooney bei der England-Premiere von "Catch 22"

Getty Images Amal und George Clooney im März 2019

Getty Images George Clooney, Schauspieler



