Er war lange Zeit einer der begehrtesten Männer Hollywoods: George Clooney (57). Für viele war es deshalb kaum vorstellbar, dass der Schauspieler einmal Ehemann und Familienvater sein könnte. Im Juni 2017 wurde er Vater von gleich zwei Kindern. Seine Ehefrau Amal (40) brachte die Zwillinge Ella (1) und Alexander (1) zur Welt. Schauspielkollegin und Freundin der Clooneys, Jennifer Aniston (49), hat die kleine Familie besucht – und verrät nun, wie George sich als frischgebackener Vater macht.

Das Treffen fand anlässlich von Jens Dreharbeiten in Italien statt, wo die Clooneys ein Haus haben. Bei ihrem Besuch in der TV-Show von Ellen DeGeneres (60) erzählte sie: "Es ist großartig, ihn mit Kindern zu sehen." An die Moderatorin gerichtet meinte Jen dazu: "Das ist, worüber wir gesprochen haben: Alles ist möglich."

Gewohnt lustig entwickelte sich die Show von Ellen kurzerhand, als die 60-Jährige Jennifer fragte, wie alt Clooneys Zwillinge seien und diese zugeben musste: "Ich weiß es nicht." Während das Publikum und die Moderatorin bereits lachten, murmelte sie vor sich hin: "Vielleicht ein wenig über ein Jahr? Vielleicht?" – fast richtig, die Zwillinge sind ziemlich genau eineinhalb Jahre alt.

Splash News Amal Clooney mit ihren Kindern Alexander und Ella

ActionPress / George Rogers / SIPA Amal und George Clooney in Windsor

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

