Nach der Trennung von Channing Tatum (39) wünscht sich Jessie J (32) innige Momente. Zwei Mal probierten es die Sängerin und der Schauspieler in der Vergangenheit miteinander. Nach einer kurzen Trennung fanden die beiden im Januar wieder zueinander. Vor Kurzem wurde dann bekannt, dass sie nun endgültig getrennte Wege gehen wollen. Nach all dem Hin und Her fertigte Jessie eine Liste an, auf die sie alle Dinge setzte, die sie sich von nun an im Leben wünscht.

In ihrer Instagram-Story teilte die Britin die Dinge, die sie in ihrem Leben noch erreichen möchte. Dazu zählen beispielsweise "mehr schwimmen" oder "eine neue Sprache lernen". Doch auch emotionalere Wünsche scheinen sie zu beschäftigen. "Ich möchte ein Baby" und "ich möchte mit meinem Freund kochen", stehen ebenfalls auf der Liste. Wie Jessie schrieb, habe sie die Liste unter Freudentränen verfasst.

"Ich muss nur fest daran glauben und dann kann ich es auch erreichen", fügte die 32-Jährige hinzu. Sie wolle in Zukunft offener sein und sich weniger darum kümmern, was die Medien über sie berichten. Und sie wolle mehr von ihrer Persönlichkeit preisgeben.

Getty Images Jessie J und Channing Tatum

Getty Images Jessie J im Mai 2018

Instagram / jessiej Jessie J im Juni 2019



