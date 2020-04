Nora Tschirner (38) meldet sich mit offenen Worten! Die Berlinerin ist ein fester Bestandteil der deutschen Film- und TV-Landschaft. Sie feierte nicht nur an der Seite von Til Schweiger (56) große Kinoerfolge, sondern dreht auch seit Jahren mit Christian Ulmen (44) für den Tatort. Auch wenn es beruflich wohl kaum besser für die "Keinohrhasen"-Darstellerin laufen könnte, sah es in ihrem Privatleben in der Vergangenheit anders aus. Die 38-Jährige hatte nämlich mit psychischen Problemen zu kämpfen.

Nora war zu Gast in Matze Hielschers Podcast "Hotel Quarantäne" und erzählte dem Moderator, dass sie als Jugendliche von einem Lehrer auf das Thema Depressionen aufmerksam gemacht worden sei. "Damals war mir noch völlig unklar, was das sein soll", verriet sie. Wenige Jahre später habe die Brünette dann jedoch am eigenen Leib erfahren, "was depressive Verstimmungen sind, teilweise wirklich bis hin zu einem Klinikaufenthalt im Laufe der Jahre."

Von ihrem Therapeuten wurde Nora offenbar dazu angehalten, sich mit solchen Dingen zu befassen, die sie normalerweise lieber meiden würde. "Man darf ja nicht vergessen, dass, was in der Therapie passiert, ist ja, dass man in dieses große, dunkle, merkwürdige, bedrohliche Fass guckt, was jeder irgendwie in sich hat." Sie habe sich mit dem eigenen Ich und ihren unverarbeiteten Emotionen auseinandergesetzt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Nora Tschirner im November 2010 in Berlin

Getty Images Nora Tschirner im April 2016 in Weimar

Getty Images Nora Tschirner im November 2009 in Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de