Royalty Brown genießt die soziale Isolation in vollen Zügen. Die kleine Tochter von Chris Brown (30) ist mittlerweile schon fünf Jahre alt. Dass sie mit den Großen mithalten kann, zeigt sie sogar schon im Netz: Ihren berühmten Papa stellte sie bei einigen Tanz-Challenges auf der Videosharing-Plattform TikTok in den Schatten. Jetzt stieß die Kleine feierlich mit ihren beiden Großmüttern an – und durfte wie eine Erwachsene aus einem Sektglas trinken!

Auf ihrem eigenen Instagram-Profil, das von ihrer Mama Nia Guzman verwaltet wird, teilte sie am Mittwoch ein Bild. Das Trio bestehend aus der Fünfjährigen und ihren beiden Omis genießt darauf die Sonne und gönnt sich eine Auszeit im Pool. Dabei halten alle ihr Sektglas grinsend in die Kamera. Keine Sorge: Royalty hat dabei natürlich nur Orangensaft im Glas.

Die Fans sind begeistert von dieser Frauen-Power und kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Unter dem Beitrag tummeln sich unzählige Kommentare mit Herz-Emojis. "Ich liebe es, süß!", "Genießt es. Wunderschöne Frauen!", "Ihr seht euch ja so ähnlich!" und ähnlich gerührt klingen die Kommentare der Abonnenten.

Getty Images Chris Brown und seine Tochter Royalty im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / missroyaltybrown Royalty Brown im April 2020

Getty Images Chris Brown und seine Tochter Royalty 2017



