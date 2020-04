Eniko Hart (35) ist mächtig stolz auf ihre Schwangerschaftsrundungen. Gerade erst überraschten sie und ihr Ehemann Kevin Hart (40) ihre Fans mit dieser Neuigkeit: Das Paar erwartet erneut Nachwuchs. Der Schauspieler brachte bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe, für Eniko ist es die zweite Schwangerschaft. Wie groß ihr Babybauch mittlerweile geworden ist, präsentiert sie jetzt ihren Fans im Netz.

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die 35-Jährige am Mittwoch überglücklich. Auf dem Spiegelselfie trägt die Beauty einen knappen, gemusterten Bikini und rückt so ihre beachtliche Wölbung in den Mittelpunkt. "Der Bauch und ich werden heute den ganzen Tag in der Sonne sitzen", schrieb sie zu der Aufnahme. Gesagt, getan: In einem kurzen Clip präsentierte sie ihrer Community ihren riesigen Garten samt Pool und hielt dabei ihre Babykugel in die Kamera.

Vor knapp zwei Jahren kam der erste gemeinsame Sohn von Eniko und Kevin, Kenzo Kash (2), zur Welt. Regelmäßig posten die Eltern zuckersüße Schnappschüsse von sich und ihrem Sprössling und lassen so die Herzen ihrer Follower höherschlagen.

Anzeige

Instagram / enikohart Eniko und Kevin Hart im April 2020

Anzeige

Instagram / enikohart Eniko Hart zeigt ihren Babybauch

Anzeige

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart und sein Sohn Kenzo Kash



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de