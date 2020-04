Wie die Mutter, so die Tochter! Nach Heidi Klum (46) liebäugelt nun auch ihre Tochter Leni Klum (15) mit dem Modelbusiness. Wird die 15-Jährige demnächst also die Laufstege dieser Welt erobern? Im Netz teilte Leni bereits einige Schnappschüsse ihrer bisherigen Fotoshootings, bei denen der Teenager sein Posing-Talent unter Beweis stellen konnte. Modelmama Heidi plauderte nun aus, wie es um die Karrierepläne ihres Sprosses steht.

"Bis jetzt ist Leni die Einzige, die in meine Fußstapfen treten will", verriet Heidi kürzlich gegenüber People. Ihr ältestes Kind sei zwar eine "eigenständige Person", die ihr "eigenes Ding" machen müsse, trotzdem begeistere sich Leni für die Modewelt, enthüllte die 46-Jährige. Die vierfache Mutter bezeichnet die Branche interessanterweise selbst als "unbarmherzig" – im Laufe der Jahre habe sich das Business "sehr verändert". Sie fügte hinzu: "Als ich 1992 anfing, war das ganz anders." Die ersten Schritte hat Leni schon hinter sich gebracht, wie sie mit den Fotos auf ihrem Social-Media-Kanal unlängst zeigte, ihr Gesicht sieht man auf den Fotos allerdings nicht.

Das Heidi so offen über die Pläne ihrer Kids spricht, ist eine echte Seltenheit. Die Moderatorin achtet normalerweise penibel darauf, die Privatsphäre ihrer Kids zu wahren und in der Öffentlichkeit so wenige Informationen wie möglich preiszugeben.

Instagram / heidiklum Leni Klum, Tochter von Model Heidi Klum

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum im März 2020

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2019 in New Jersey

