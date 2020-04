Happy Birthday, Jasmin Wagner (40)! 1995 erschien ihr erster Song "Herz an Herz". Unter ihrem Künstlernamen Blümchen mauserte sie sich mit weiteren Hits wie "Kleiner Satellit" und "Boomerang" anschließend zum Kultstar der neunziger Jahre. Aber auch 25 Jahre nach ihrem Durchbruch ist Jasmin noch immer dick im Geschäft. Nach ihrem eigentlichen Blümchen-Ende tritt sie seit dem vergangenen Jahr sogar wieder unter ihrem Pseudonym auf. Kaum zu glauben: Heute feiert die Sängerin bereits ihren 40. Geburtstag!

Dass heute ihr Ehrentag ist, teilte Jasmin ihren Fans direkt heute Morgen mit. In ihrer Instagram-Story spielte sie ihren sprachgesteuerten Lautsprecher Alexa ab: "Heute feiert die Popmusikerin Jasmin Wagner ihren vierzigsten Geburtstag. Sie gilt als die erfolgreichste Solokünstlerin der neunziger Jahre", ist in dem Video zu hören. Dass sie schon wieder ein neues Jahrzehnt erreicht hat, scheint die "Summer Go Away"-Interpretin selbst kaum glauben zu können: "Ich weiß nur nicht, wie sie auf diese Zahl kommt", scherzte sie in dem Clip.

Jasmins humorvoller Zweifel an der 40 ist gut nachvollziehbar. Denn die Musikerin scheint einfach nicht zu altern. Stattdessen zeigt sie sich auf ihren Pics nach wie vor fit und durchtrainiert. Ihr Beautygeheimnis? "Ich schlafe im Kühlschrank und esse Blumen", blödelte der Lockenkopf auf der "Kartoffelsalat 3"-Premiere im Promiflash-Interview.

Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, April 2020

Anzeige

ActionPress/Arcpic Jasmin Wagner alias Blümchen im Jahr 1997

Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de