Nathalie Volk (23) bringt bisher unbekannte Details ans Licht! Durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel erlangte die brünette Schönheit erste Bekanntheit. Seit Anfang 2018 lebt das Nachwuchsmodel mit ihrem Partner Frank Otto (62) an der US-amerikanischen Westküste. Doch in ihrer Wahlheimat kennt man die Beauty offenbar gar nicht unter ihrem in Deutschland bekannten Namen: Nathalie hat sich in den Staaten eine neue Identität zugelegt!

In den USA verzichtet Nathalie auf ihren bürgerlichen Namen – und das aus gutem Grund: "Es ist so, dass damals bei Agenturen oder immer egal, wo ich gearbeitet habe, gewisse Leute hinter meinem Rücken versucht haben, mir Steine in den Weg zu legen", erklärte die 23-Jährige gegenüber RTL. Deshalb will sie ihre Vergangenheit nun hinter sich lassen und studiert unter einem Decknamen, den sie bisher nur wenigen Personen verraten hat.

"Mit den Leuten, mit denen man auch zusammen arbeitet, die wollen dann auch ein bisschen mehr von dir wissen", erläuterte Nathalie. Doch erst wenn eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen ist, rückt die Liebste des Unternehmers mit ihrer kompletten Geschichte heraus. Ihr zweiter Name gefalle der Studentin sogar so gut, dass sie sich vorstellen könnte, ihn irgendwann ganz anzunehmen.

Getty Images Nathalie Volk im Januar 2020

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk, Oktober 2017

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk, Model



