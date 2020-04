Am Dienstag gibt es ein neues Gesicht in der Rate-Jury von The Masked Singer! Die zweite Staffel der Kostümshow neigt sich dem Ende zu. Bisher mussten bereits Stefanie Heinzmann (31), Franziska Knuppe (45), Angelo Kelly (38), Rebecca Immanuel und Caroline Beil (53) ihre Masken fallen lassen. Auch im heutigen Halbfinale wird wieder ein Promi enttarnt. Neben Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (46) nimmt dieses Mal Ex-Eurovision Song Contest-Siegerin Conchita Wurst (31) am Ratepult Platz!

Das teilte ProSieben in einer Pressemitteilung mit. Die ehemalige Queen of Drags-Jurorin kann ihren Einsatz im Rate-Team kaum abwarten: "'The Masked Singer' ist so spannend und unterhaltsam, weil es um die Stimmen geht, aber man gleichzeitig von den fantastischen Kostümen einfach nicht wegsehen kann. Ich freue mich schon sehr, beim Halbfinale als Rate-Gast dabei sein zu dürfen." Conchita möchte den Abend aber auch nutzen, um selbst eine kleine Challenge anzutreten: "Mal sehen, ob ich mit Ruth 'Miss Marple' Moschner mithalten kann!"

Doch welcher Promi muss kurz vor dem Finale seine Identität preisgeben? Aktuell sind noch Wuschel, Drache, Hase, Chamäleon und das Faultier im Rennen. Während Fans unter dem Häschen beispielsweise Jasmin Wagner (40) oder Enie van de Meiklokjes (45) vermuten, glauben viele Zuschauer, dass Wincent Weiss (27) der weiße Plüschhaufen sein könnte.

Instagram / conchitawurst Conchita Wurst, Sängerin

Getty Images Conchita Wurst beim Pride Live's Stonewall Day 2019 in New York

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Der Wuschel bei "The Masked Singer"



