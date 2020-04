Muss das The Masked Singer-Rateteam heute etwa auf seinen Promi-Gast verzichten? Die aktuelle Situation in Deutschland und der Welt bereitete der Musik-Show in letzter Zeit schon das eine oder andere Problem: Da einige Personen aus der Produktion des Formats positiv getestet wurden, musste die Sendung zwei Wochen lang pausieren. Jetzt droht die nächste Komplikation: Conchita Wurst (31) sollte eigentlich heute am Rätselpult sitzen – sie wurde jedoch an der Einreise nach Deutschland gehindert.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll die Österreicherin am Montagabend nach ihrer Landung am Flughafen gestoppt worden sein. Da die Einreise aufgrund des aktuell geltenden Reiseverbots nur zu beruflichen Zwecken gestattet ist, habe es Probleme gegeben. Der Eurovision-Star ist als Gast-Mitglied beim Sender lediglich für den heutigen Abend verpflichtet und wurde deswegen offenbar nicht in die Ausnahmegruppe der Berufspendler eingestuft. Kurz vor Mitternacht klärte sich die Situation offenbar: Nach einem Aufenthalt auf der Polizeiwache durfte Conchita zu ihrem Kölner Hotel aufbrechen.

Ihrem heutigen Auftritt in der Live-Sendung dürfte demnach nichts mehr im Wege stehen. Ob die 31-Jährige dann mit ihren Tipps Licht ins Dunkel bringen kann? Vor allem die Frage, wer sich unter dem singenden Faultier versteckt, beschäftigte die Fans zuletzt ziemlich. Im Netz wird spekuliert, dass sich Sänger Sasha (48) oder Fernseh-Star Stefan Raab (53) unter dem Fellkostüm verbergen könnten.

Anzeige

The Masked Singer Matthias Opdenhövel mit zwei neuen "The Masked Singer"-Kostümen

Anzeige

Instagram / conchitawurst Conchita Wurst, Sängerin

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel und das Faultier bei "The Masked Singer"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de