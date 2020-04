Wer verbirgt sich unter dem felligen Kostüm? Nach einer zwischenzeitlichen Pause ist das große Rätselraten bei The Masked Singer wieder in vollem Gange. Die ersten Masken sind bereits gefallen und Stefanie Heinzmann (31), Caroline Beil (53) und viele weitere Promis wurden als maskierte Sänger enttarnt. Doch ein Kandidat bringt Fans und Rateteam nahezu zur Verzweiflung: Sowohl Stefan Raab (53) als auch Sänger Sasha (48) werden im Netz als heiße Faultier-Favoriten gehandelt.

Vor allem der Hinweis, dass das Faulenzer-Tierchen nach einer langen Pause bereit sei, sich von der Hängematte zu bewegen und weiter zu begeistern, sorgte dafür, dass sich viele Zuschauer ein Mini-Comeback von Comedy-Star Stefan erhofften. Während der zuletzt vielleicht auch deswegen die ProSieben-Tippliste anführte, überwiegen kurz vorm Halbfinale die Stimmen für den "Lucky Day"-Interpreten. Mehr als 40 Prozent der teilnehmenden User setzen in der App zur Sendung aktuell auf Sasha – und auch das Rateteam um Ruth Moschner (44) hatte in den vergangenen Sendungen mehrfach auf den 48-Jährigen getippt.

Dass aber sowohl das Publikum als auch die VIPs am Rätselpult ordentlich daneben liegen können, hatte in der vergangenen Woche die Enthüllung der glänzenden Roboter-Lady gezeigt. Obwohl sich alle sicher waren, dass unter der silbernen Hülle eine Profisängerin stecken müsse, tauchte am Ende Schauspielerin Caroline unter dem Helm auf.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Das Faultier in der ersten Folge von "The Masked Singer"

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Matthias Opdenhövel und das "Masked Singer"-Faultier

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Caroline Beil



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de