Streitpotenzial Heim-Isolation? Auch Großfamilie Wollny muss wegen der aktuellen Gesundheitslage das Haus hüten – nur für dringende Erledigungen verlassen die TV-Stars um Silvia (55) die eigenen vier Wände. Vor allem wegen Silvias Partner Harald (59), der nach einem Herzinfarkt besonders auf seine Gesundheit achten muss, halten sich die Familienmitglieder vorbildlich an diese Regelung. Weil jetzt aber alle durchgängig aufeinander hocken, scheint bei manchen Kids die Stimmung etwas gereizt zu sein, wie Sarah-Jane (21) verriet. Doch kommt es deshalb aktuell vermehrt zu Streitigkeiten bei den Wollnys?

Gegenüber Promiflash geben die Wollnys Entwarnung: "Ob mit oder ohne Ausgangsbeschränkungen, wir sind eine große Familie, mit vielen Menschen und vielen verschiedenen Meinungen. Meinungsverschiedenheiten kommen so oder so mal vor. Aber das ist meist nach kurzer Zeit wieder geklärt." Auch wenn sich die TV-Stars nicht immer grün sind – in der momentanen Lage lernen sie mehr denn je, ihre Familie zu schätzen. "Das Schönste ist, dass wir immer zusammenhalten, egal was kommt. Dieser Zusammenhalt stärkt uns schon immer. Er gibt uns Sicherheit und das fühlt sich gut an", offenbarten die Reality-TV-Bekanntheiten.

Doch wie vertreibt sich der 14-Personen-Haushalt die Zeit daheim? "Bei uns ist ja immer was los. So schnell wird uns nicht langweilig. Wir kochen, quatschen und spielen viel gemeinsam. Und wir schauen alte Folgen 'Die Wollnys'", erzählten sie weiter im Promiflash-Interview.

Anzeige

RTL2 Die Wollnys

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina, Celina-Sophie und Peter Wollny

Anzeige

TVNOW Silvia Wollny und Enkeltochter Celina-Sophie



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de