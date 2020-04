Serkan Yavuz (27) packt über seinen überraschenden Big Brother-Ausstieg aus. In der vergangenen Folge der Realityshow erklärte der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat, dass er den TV-Container freiwillig verlassen wolle. Dabei hatte er als Favorit bislang sogar die größten Aussichten auf den Sieg gehabt. Um weiterzumachen, mangelte es ihm aber einfach an Energie. Gegenüber Promiflash erklärte der Regensburger nun ausführlicher, was ihn zu seinem plötzlichen Abgang bewogen hat.

"Die Luft bei mir war definitiv raus, ich hing nur noch rum, erkannte mich nicht wieder, da ich eigentlich ein sehr aufgeweckter Typ bin", erzählte der 27-Jährige im Promiflash-Interview. Zudem habe ihm auch die aktuelle Gesundheitslage zugesetzt. "Carina (Serkans Freundin, Anm. d. Red.) und Family beschäftigten mich sehr und es wurde von Tag zu Tag immer schwieriger damit umzugehen", resümierte Serkan. Seinen freiwilligen Ausstieg bereue er daher auch keineswegs: "Ich habe das nicht von heute auf morgen entschieden. Ich habe mir anderthalb Wochen lang Gedanken gemacht und immer wieder versucht, dass es besser wird." Doch wenn er etwas entschiede, entscheide er dies bewusst und mit hundertprozentiger Sicherheit.

Neben Jade Übach (26) und Menowin Fröhlich (32) war Serkan einer der drei VIP-Kandidaten, die als Nachzügler in das "Big Brother"-Haus gezogen sind. Während Jade von den Zuschauern rausgewählt wurde, hatte Menowin ebenfalls aus privaten Gründen das Handtuch geworfen.

Anzeige

Big Brother, Sat.1 Serkan Yavuz im "Big Brother"-Sprechzimmer

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im April 2020

Anzeige

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich im März 2020 in Frankfurt am Main



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de