Das gab es so noch nie! Im Oktober 2018 hieß Kate Hudson (41) ihr drittes Kind auf der Welt willkommen. Seitdem verzaubert Töchterchen Rani Rose (1) die Schauspielerin und die restliche Familie. Kein Wunder, dass die Blondine zusammen mit ihrer Kleinen irgendwann mal zusammen auf einem Magazin-Cover landen würde – doch damit nicht genug! Auch Kates berühmte Mama Goldie Hawn (74) durfte mit an Bord: Zusammen zieren die drei nun die aktuelle Ausgabe einer großen US-Zeitschrift.

Zum ersten Mal in der Geschichte des beliebten People-Magazins schafften es gleich drei Generationen gemeinsam auf die Titelseite. Dies freut vor allem Kate als mittlere Generationsvertreterin. "Ich war einfach so glücklich darüber, dass sie ein Familienfoto wollten. Gerade jetzt ist doch Familie einfach alles, oder?", erzählt sie in einer Preview bei Ellen DeGeneres' (62) Show The Ellen Show.

Das letzte Mal, dass Kate zusammen mit ihrer Mutter auf einem Cover war, ist fast 24 Jahre her. 1996 zierte das Mutter-Tochter-Duo das Titelblatt der InStyle. Im Gespräch mit People erinnerte sich Kate an dieses Fotoshooting zurück: "Ich war 15 oder 16, wir waren beide nur in Jeans und ich kam gerade von der Schule. Mom meinte dann nur zu mir: 'Komm, lass uns ein Foto machen'. Das wurde dann unser Cover."

