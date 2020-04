Wenn es um die schulischen Leistungen ihrer Kinder geht, versteht Silvia Wollny (55) keinen Spaß! Die aktuelle Gesundheitslage hält auch die Vielfach-Mama ganz schön auf Trab. Schon im Februar wurde die Schule ihrer Kids geschlossen. Doch Estefania (18), Loredana (16) und Enkelin Celina-Sophie (6) können sich keinesfalls auf die faule Haut legen: Familienoberhaupt Silvia sorgt für Ersatzunterricht – und gibt dabei eine äußerst strenge Lehrerin ab.

Obwohl kein klassischer Unterricht stattfindet, weckt Silvia ihre Family Punkt sieben Uhr. "Hier ist weiterhin ein normaler Tagesablauf. Die meinen, weil sie keine Schule haben, könnten sie hier rumchillen", stellt die 55-Jährige in Die Wollnys - Das Corona-Spezial klar. Nach einem ausgiebigen Frühstück stehen zwei bis drei Stunden Wollny-Schule am Küchentisch an – ihre Hausaufgaben müssen trotz Krise erledigt werden. "Ich verstehe nicht alles, was die da machen. Aber es geht darum, dass einer dabei ist, damit die nicht rumzwitschern und am Handy sind. Ich sorge dafür, dass die sich nicht ablenken lassen." Doch so ganz durchsetzen kann sich die Ex-Promi Big Brother-Gewinnerin nicht. Öfter fangen ihre Schülerinnen an zu kichern und wollen sich einfach nicht konzentrieren.

Immer wieder muss Silvia die drei ermahnen, bis irgendwann Schluss mit lustig ist. Die Strafe nach 15 Rügen: Treppenhaus putzen mit der Zahnbürste. Ob sie sich damit den Respekt ihrer Schulklasse verschafft? "Wenn Mama mit Konsequenzen droht, weiß ich schon, dass sie das ernst meint. Aber ich kann sie einfach nicht ernst nehmen", schmunzelt Estefania.

Anzeige

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL2 Silvia Wollny, TV-Star

Anzeige

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL2 Die Wollnys, TV-Familie

Anzeige

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL2 Estefania und Silvia Wollny



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de