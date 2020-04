Udo Lindenberg (73) will seine Gesundheit offenbar nicht riskieren! Vor rund 50 Jahren startete der Sänger seine musikalische Karriere und auch heute noch begeistert er seine Fans in ausverkauften Hallen. Für den Sommer hatte der "Sonderzug nach Pankow"-Interpret ursprünglich eine große Konzertreise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geplant. Doch mit Rücksicht auf die Gesundheit sagte Udo nun alle Auftritte ab!

"Ich bin tieftraurig, diesen Schritt gehen zu müssen", teilten Udo und der Veranstalter Roland Temme am Mittwoch in Hamburg mit. Ende Mai hätte der Auftakt der Konzertreihe in Kiel sein sollen. Wegen der aktuellen Gesundheitslage und des geltenden Verbots von Großveranstaltungen war die Absage der Tour jedoch unausweichlich. "Es geht um unser aller Leben", erklärte der 73-Jährige. Gekaufte Tickets würden zurückerstattet.

Auch wenn es in diesem Jahr damit wohl keine Live-Performance des gebürtigen Westfalen geben wird – seine Fans gehen dennoch nicht leer aus: "2021 wird es eine neue Tour geben, ihr werdet es erleben", kündigte Udo bereits an.

Udo Lindenberg, Musiker

Udo Lindenberg im September 2019

Udo Lindenberg im Dezember 2018

