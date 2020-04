In der kommenden Folge von Germany's next Topmodel wird es heiß! Mittlerweile nähern sich die Schützlinge von Heidi Klum (46) in großen Schritten dem Finale. Auf die neun verbliebenen Kandidatinnen wartet nun eine ganz besondere Herausforderung, bei der Selbstbewusstsein und Sex-Appeal gefragt sind: Sie sollen als Pussycat Dolls eine heiße Performance zu deren Megahit "Don’t Cha" abliefern – vor der Frontfrau Nicole Scherzinger (41) höchstpersönlich!

Laut einer Pressemitteilung des Senders ProSieben soll die Sängerin den Mädels dabei helfen, die Choreografie einzustudieren, und ihnen dafür Tipps geben. Am Entscheidungstag wird sie dann neben Heidi die Leistungen der Teilnehmerinnen als Gastjurorin beurteilen. Tamara, die in der Show schon häufiger ihr Tanztalent unter Beweis stellte, freut sich über die Aufgabe: "Ich liebe Tanzen und ich weiß einfach, es liegt mir. Für mich heißt das, nicht einfach die Choreografie zu lernen, sondern zu spüren." Jacky hat dagegen eher weniger Tanzerfahrung, versucht sich aber größte Mühe zu geben, um bei der Performance zu überzeugen. "Für mich ist es mit Sicherheit eine wesentlich größere Herausforderung als für Tamara, die das schon von klein auf macht", erklärte die 21-Jährige.

Welche der Topmodel-Anwärterinnen als Pussycat Doll überzeugen kann, wird sich aber erst in der Sendung herausstellen. Die Pussycat Dolls zählen zu den bekanntesten Tanz- und Musikgruppen der 2000er Jahre. Mit Hits wie "Buttons" oder "Hush Hush" stürmten sie die Charts. 2010 gaben die fünf Girls ihre Trennung bekannt. Im vergangenen November starteten sie dann aber ihr großes Comeback.

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara, GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Getty Images Die Pussycat Dolls im Dezember 2005 in Los Angeles



